È una vicenda tragica quella di Giuseppe Mura, 54 anni, deceduto nella notte tra domenica e lunedì dopo che aveva accusato dei forti dolori addominali che lo avevano spinto ad andare al pronto soccorso. Eppure, dopo aver svolto alcuni esami, Giuseppe era stato mandato via con una prognosi di sette giorni, una diagnosi di epigastralgia e una cura a base di pantoprazolo. Gli accertamenti effettuati al Cristo Re per vedere se era in corso un infarto o un appendicite hanno dato esito negativo, quindi Mura è stato dimesso. Dopo qualche ora, la morte nel salotto di casa della madre nel suo appartamento di Primavalle: una scena che mai la donna potrà levarsi dagli occhi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo: sarà l'autopsia effettuata questa mattina al Gemelli a rivelare le vere cause della morte dell'uomo. E a dire soprattutto se il decesso poteva essere evitato.

Morto Giuseppe Mura, stamattina l'autopsia sul corpo

Giuseppe Mura si è sentito male domenica. Era andato a casa della madre insieme al figlio, quando ha iniziato ad avvertire forti dolori allo stomaco, che gli impedivano di ingerire qualsiasi cosa, persino di bere un bicchiere d'acqua. Dopo poco, decide di andare in ospedale, dove entra con un codice giallo. Intorno a mezzanotte lo dimettono, e l'uomo torna a casa. Secondo quanto raccontato dalla madre dell'uomo a Il Messaggero, Giuseppe inizialmente sembrava stare meglio, tanto che prima di dormire ha mangiato un po' di formaggio. Nella notte, però, le cose sono peggiorate. La madre del 54enne è stata svegliata dalle urla del figlio, che chiedeva aiuto. Soccorso dalla mamma, dalla zia, e da un vicino di casa che ha cercato di tenerlo in vita fino all'arrivo dell'ambulanza, è deceduto poco dopo sul pavimento del salotto, dove si era steso. Sarà l'autopsia adesso a stabilire se la sua morte sia stata dovuta a una tragica fatalità o a un caso di malasanità.