Biglietti ancora disponibili per la data romana di stasera del tour "La mia storia" di Ornella Vanoni. Una carriera lunga 60 anni quella della grande artista italiana e una voce tra le più belle e inconfondibili della discografia nostrana; un concerto che rappresenta un racconto attraverso la musica della sua carriera artistica, in cui presenterà i brani storici della Mala, di Brecht ed i successi che l'hanno fatta amare dal grande pubblico. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica alle ore 21:00. Biglietti a partire da 34,50 euro acquistabili su TicketOne.

Una straordinaria carriera

Il suo percorso artistico inizia da giovanissima quando incontra Giorgio Stralher frequentando la scuola del Piccolo Teatro di Milano. Il suo avvicinarsi alla musica d'autore risale agli anni '60, grazie alla collaborazione con Gino Paoli con il quale si renderà protagonista di brani memorabili come "Senza fine". Qualche anno dopo vincerà il primo premio insieme a Modugno al Festival di Napoli con “Tu sì na cosa grande” e darà vita ad uno straordinario repertorio in stile brasiliano con artisti del calibro di Vinicius de Moraes e Toquinho. Nel 2008 ottiene importanti riconoscimenti come il “Premio Milano donna–le donne che hanno fatto grande Milano”, il “Premio Marisa Bellisario Speciale alla Carriera” e il “Premio Lunezia”. L’anno si chiude con l’uscita del nuovo cd “Piu’ di me”, in pochi mesi doppio disco di platino, a cui segue uno spettacolare concerto a piazza del Duomo. Nel 2011 decide insieme a Peppe Servillo di fare uno spettacolo al Teatro Strelher con un mix di Mala, Brecht e le classiche sceneggiate napoletane. Nello stesso anno esce la sua biografia “Una bellissima ragazza” con i commenti del giornalista Giancarlo Dotto. Al Festival di Sanremo 2018, con il brano "Imparare ad amarsi" presentato con Bungaro e Pacifico, riceve il "Premio migliore interpretazione Sergio Endrigo"; attualmente è in tour con "La mia storia".

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica

Situato in via Pietro de Coubertin 30, l'Auditorium è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus con le linee 910-53-982-168, in in tram con la linea 2; con la metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, c'è lì ampia possibilità di parcheggio con posti riservati ai disabili. Rimandiamo all'articolo dedicato, qualora si vogliano approfondire i trasporti che servono il Parco della Musica.