Operazione della polizia di Stato di Latina contro il caporalato. Due persone sono state arrestate ieri dagli agenti del commissariato di Terracina. Non sono ancora stati rivelati i dettagli, che saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta a metà mattina. Non è comunque la prima volta che le forze dell'ordine intervengono nei campi del territorio pontino, e nello specifico a Terracina, per arginare la piaga del caporalato. Braccianti, spesso immigrati indiani e richiedenti asilo africani, vengono "arruolati" all'alba da caporali che li caricano su pulmini nei centri delle cittadine e li portano a lavorare nei campi, dove restano per ore in condizioni proibitive e con paghe (in nero) da fame. Ad agosto un imprenditore agricolo 41enne di Terracina era stato arrestato proprio con l'accusa di sfruttamento del lavoro, mentre altre due persone erano state denunciate: avevano i compiti di controllare e sorvegliare i lavoratori sfruttati.