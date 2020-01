in foto: Perquisita la casa del capo, alla parete un quadro di Scarface

Vedette per sorvegliare la piazza di spaccio, corrieri e pusher attivi 24 ore su 24, con i vertici della banda che vivevano in case lussuose tra finiture in oro, bottiglie di champagne, addirittura un quadro di Scarface ostentato ed esibito sulla parete dell'ingresso che sembra una vera e propria confessione. Come Tony Montana, il personaggio del famoso film di Brian De Palma, uno dei tredici arrestati dai carabinieri di Roma, di origine calabrese ma residente da anni nella Capitale, era il capo di un'organizzazione criminale che gestiva un'importante piazza di spaccio. Dopo i 16 arresti al Trullo, Monteverde e Montespaccato e i 21 arresti a San Basilio di pochi giorni fa, una terza banda è stata sgominata grazie alle indagini dei militari.

Tredici arresti, sgominata organizzazione criminale alla Borghesiana

Su richiesta della direzione distrettuale antimafia, il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici persone, tra cui una donna, in zona Borghesiana, periferia sud est di Roma. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati. Sono tuttora in corso perquisizioni in tutte le abitazioni dei membri, un'operazione in cui sono impiegati circa cento carabinieri, aiutati da unità cinofile e da un elicottero dell’Arma.