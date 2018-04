in foto: La foto del portafogli postata da Luca Moriconi su Facebook

Un operaio che si guadagna da vivere facendo riparazioni e lavorando a giornata, ha trovato in una strada del benestante quartiere Trieste a Roma un portafogli in terra in via Sant'Agnese. L'uomo, si chiama Federico ed è un cittadino di origine moldava, stava facendo un trasloco si è trovato di fronte l'oggetto smarrito con dentro contanti, documenti e carta di credito e, invece di svuotarlo o metterselo in tasca, ha rintracciato il proprietario per restituirglielo.

La storia è stata raccontata su Facebook da Luca Moriconi, giornalista di RaiNews24, il proprietario del portafoglio, che abita a due passi da dove Federico l'ha ritrovato il giorno di Pasqua. Quando ormai il cronista Rai aveva perso le speranze arriva una telefonata: "C'è tutto, anche i soldi! Vieni a prenderlo, non sapevo dove lasciarlo". Così Moriconi si è messo in macchina ed è andata sulla Casilina dove "Federico vive insieme ai suoi colleghi in un appartamento fuori Roma".

"Mi ha accolto con il sorriso – racconta il giornalista nel post su Facebook – e per essere sicuro che quel portafoglio fosse proprio mio, mi ha pure chiesto la mia data di nascita. Io gli ho portato una colomba artigianale per sdebitarmi, volevo anche dargli una mancia ma lui ha detto ‘No! Tienimi però presente se devi fare qualche trasloco! Mi piace lavorare!'".