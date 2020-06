in foto: Immagine di repertorio

Un operaio è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a causa di una violenta aggressione a una donna di 87 anni e al figlio di 63. Un episodio di una violenza inaudita, scatenato da una banale richiesta delle vittime: fare attenzione ai calcinacci che l'operaio stava gettando in terra mentre lavorava sul balcone di un appartamento al primo piano di un palazzo. Una richiesta normale, che avrebbe dovuto essere accolta con tanto di scuse da parte del 42enne, che invece non solo si è risentito, ma li ha anche aggrediti brutalmente. Sotto shock la donna, molto anziana, e il figlio, che ha provato a difendere senza successo l'anziana madre, terrorizzata per quello che stava avvenendo.

Aggredisce anziana. il figlio e la polizia: arrestato

La coppia che in quel momento stava passeggiando in piazza Re di Roma non riusciva a credere a quanto stesse avvenendo. Pensava di ricevere delle scuse e che la situazione finisse lì, non credevano che l'uomo scendesse dal terrazzino per insultarli e picchiarli. E invece questo è proprio quanto avvenuto. Prima ha gridato loro delle frasi incomprensibili, poi è passato alle mani, aggredendoli. Subito è arrivata sul posto una pattuglia del Reparto Volanti e l'uomo, a quel punto completamente fuori controllo, si è scagliato anche contro di loro. Bloccato e arrestato, dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna e il figlio sono stati portato in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Roma, dove sono stati curati dai medici. Entrambi hanno riportato contusioni al volto che guariranno con cinque giorni, fortunatamente le lesioni non sono molto gravi.