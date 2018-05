Grave incidente sul lavoro all'outlet di Valomontone, il centro commerciale nell'omonimo comune alle porte di Roma. Qui, erano le prime ore del mattino di oggi domenica 27 maggio, quando la rottura di un macchinario ha provocato il grave ferimento di un operaio. L'uomo, 44 anni dipendente di una ditta impegnata in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un negozio nell'outlet, è stato ferito dalla rottura del disco di un frullino.

Sul posto un'eliembulanza che ha trasportato in gravi condizioni il 44enne in ospedale. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e il personale dell'ispettorato del lavoro che dovranno accertare la regolarità delle condizioni di sicurezza in cui l'uomo lavorava, così come l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'attrezzo con cui l'uomo si è ferito è stato messo sotto sequestro preventivo.