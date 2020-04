in foto: Foto di repertorio

A Roma un operaio è stato inseguito e ferito da un toro. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e 50 di oggi, 29 aprile, in un mattatoio di via Palmiro Togliatti. L'uomo, un 56enne, è stato ferito dal toro all'altezza del petto. Ha riportato una profonda ferita al busto e al braccio. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma. L'operaio è ricoverato in gravi condizoni e la sua prognosi è riservata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Prenestino e i colleghi del reparto volanti.

Stando a quanto ricostruito, il toro si trovava all'interno di uno stanzone adibito al macello. Mentre veniva portato al reparto adibito alla macellazione, il toro ha aggredito l'operaio colpendolo più volte. Indagini in corso per stabilire se l'azienda avesse adottato le misure di sicurezza prescritte dalla legge all'interno dello stabilimento.

Incidenti sul lavoro, ieri a Frosinone morto un operaio di 51 anni

Ieri a Frosinone un operaio di 51 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro. "Ci auguriamo che possa essere fatta presto luce sulle dinamiche dell'accaduto e individuate eventuali responsabilità. Alla famiglia del lavoratore esprimiamo in nostro personale cordoglio. Proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, abbiamo presentato le azioni da compiere a tutela dei lavoratori e del lavoro e che presuppongono uno sforzo da parte di tutti, a partire da una corretta e condivisa organizzazione sui luoghi di lavoro tra aziende e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", ha dichiarato oggi Claudio Di Berardino assessore al lavoro e Formazione della Regione Lazio.