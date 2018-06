in foto: Una delle aule per le lezioni del master in giornalismo Lumsa

L'Università Lumsa di Roma apre le porte a coloro che vogliono conoscere meglio spazi, docenti, obiettivi e programmi del master in Giornalismo riconosciuto dall'Ordine professionale nazionale. Diretto dal giornalista Carlo Chianura e dal Rettore Francesco Bonini, il master dell'Università Lumsa è coordinato da 5 tutor e vanta un corpo docenti composto da oltre 40 accademici e professionisti. Nell'Open Day, in programma giovedì 14 giugno a Roma saranno presenti tra gli altri Lirio Abbate, vicedirettore del settimanale l'Espresso; Luigi Contu, Direttore dell'agenzia di stampa Ansa, Lucia Annunziata, direttrice del quotidiano online Huffington Post e conduttrice della trasmissione Rai ‘In 1/2 Ora‘.

Il percorso didattico, che si svolge negli spazi di Borgo Sant'Angelo 13, dura 24 mesi, è strutturato in formula full-time e suddiviso tra lezioni in aula, attività pratica per i diversi prodotti editoriali previsti e stage nelle redazioni delle testate più importanti in Italia. "Dal punto di vista tecnologico – si legge in una nota della Libera Università Maria Santissima Assunta – il master 2018-2020 potrà contare sulla rivoluzione digitale messa a punto quest'anno dall'Ateneo, grazie a un upgrade completo degli spazi e della strumentazione. Da una nuova sala regia a un nuovo studio televisivo a tripla postazione, all'installazione di un videowall touchscreen da oltre 100″ alla messa a disposizione dei corsisti di un nuovo sistema di telecamere con remote-management, di postazioni dalle alte performance per il montaggio professionale dei video, di un nuovo studio radiofonico, di un nuovo sistema radiotelevisivo integrato e di un archivio multimediale Mam da 40TB".