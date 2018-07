Dopo il caldo africano degli scorsi giorni, un'intensa perturbazione atlantica sta investendo dalle prime ore di oggi la Penisola, facendo il suo ingresso prima nelle regioni settentrionali, per arrivare secondo le previsioni nel tardo pomeriggio e in serata a farsi sentire con tuoni e temporali anche nelle regioni centrali. Su Roma e sul Lazio dal pomeriggio sono previste temperature in picchiata, con un calo fino a 10 gradi e massime non oltre i 22-24° fino alla giornata di domani, e attesi rovesci che localmente potrebbero avere carattere di temporale. La perturbazione in Nord Italia ha già fatto i primi danni, con trombe d'aria che hanno abbattuto alberi e divelto tetti nel Mantovano.

Dal primo pomeriggio temporali con grandine e locali nubifragi si formeranno sul nord per dirigersi in serata sul Lazio. Particolare attenzione alle grandi città come Roma. – si legge in una nota del Meteo.it – Durante i temporali la temperatura crollerà di 10°C con valori massimi non più alti di 22-24°C". E se da domani tornerà il bel tempo al Centro-Nord, qualche pioggia è attesa in Campania e Calabria.