in foto: Marco Vannini

È attesa per oggi, martedì 29 gennaio la sentenza nei confronti della famiglia Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri morto a 20 anni nel maggio 2015 a casa della fidanzata a Ladispoli. Questa mattina alla Corte d'Appello di Roma è in corso il secondo grado del processo che vede i Ciontoli imputati, ritenuti responsabili, a vario titolo, del decesso del giovane. Durante la mattinata prenderà la parola la difesa, poi i giudici si riuniranno in consiglio. Nella prima udienza ha preso parola il procuratore generale Saveriano che ha chiesto una pena di 14 anni di carcere per tutti gli imputati.

Omicidio Vannini: prima udienza d'Appello

Nel corso della prima udienza del processo d’appello sulla morte di Marco Vannini, ha preso la parola Federico Ciontoli, figlio di Antonio, condannato in primo grado a tre anni per omicidio colposo. Il ragazzo ha letto un lungo testo davanti ai presenti in Aula: “Non solo non ho fatto quello di cui il pm mi accusa, ma ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità date le condizioni reali di quella sera”. Il padre è stato condannato a 14 anni per omicidio volontario.