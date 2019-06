in foto: Maria Corazza, Domenico Raco

È stata un'intossicazione da monossido di carbonio a uccidere Domenico Raco, 39enne calabrese il cui corpo è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto insieme a quello di una donna a Torvaianica, frazione di Pomezia, sul litorale della provincia a Sud di Roma. Le cause che hanno determinato il decesso dell'uomo sono state chiarite dai risultati dell'autopsia svolta all'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata arrivati oggi, sabato 22 giugno. A risultare fatale per l'uomo, prima ancora che il suo corpo venisse annientato dalle fiamme, è stato inalare il monossido di carbonio all'interno dei polmoni. I risultati degli esami autoptici escludono definitivamente l'ipotesi, già messa da parte dagli inquirenti, che l'uomo sia stato ucciso.

Maria Corazza uccisa da una coltellata

Resta la pista dell'omicidio suicidio, vittima secondo chi indaga è Maria Corazza, il cui corpo era già senza vita quando Raco si è cosparso di benzina e ha dato fuoco alla Ford Fiesta venerdì 14 giugno. Lunedì prossimo 22 giugno arriveranno anche i risultati dell'autopsia svolta sul corpo della donna. Secondo un primo esame svolto sulla salma della donna i medici legali avrebbero trovato un a ferita da taglio, provocata probabilmente da una coltellata.

Giallo di Torvaianica

I drammatici fatti risalgono al 14 giugno scorso, quando i cadaveri carbonizzati di Domenico Raco e Maria Corazza sono stati rinvenuti all'interno della carcassa di un'auto distrutta dalle fiamme in via San Pancrazio, all'incrocio con via Siviglia. A confermare la pista dell'omicidio sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato Raco mentre si trovava a un distributore di benzina per riempire una tanica.