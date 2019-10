C'è un nome che finora è passato un po' in sordina nel caso dell'omicidio di Luca Sacchi, ed è quello di Giovanni Princi. Si tratta di un amico del personal trainer che, nelle sette pagine che dispongono l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, viene descritto come il punto di contatto tra i pusher e gli amici di Luca. Sarebbe stato lui a controllare che Anastasiya avesse tutto il denaro nello zaino per acquistare la droga, informando Valerio Rispoli e Simone Piromalli – i mediatori mandati da Del Grosso e Pirino – che si poteva procedere allo scambio. "Era un compagno di classe di Luca, ma si erano persi dopo la scuola – ha spiegato Alfonso Sacchi in conferenza stampa – So che si erano incontrati di nuovo sei mesi fa e avevano iniziato a uscire insieme. Ma a casa non è mai venuto, non lo conosco".

Il padre di Luca: "Luca usciva con Giovanni da 5 o 6 mesi"

Sono stati Valerio Rispoli e Simone Piromalli a raccontare come sarebbero andate le cose quella sera. Anastasiya ha dichiarato di essere stata vittima di una rapina e ha sempre negato di dover comprare della droga. I due mediatori, che forse hanno vuotato il sacco per paura di conseguenze molto gravi, hanno invece raccontato un'altra storia. Adesso gli inquirenti stanno analizzando i tabulati telefonici dei giovani coinvolti cercando dei contatti precedenti alla tragedia tra i pusher e gli amici di Luca Sacchi. Se Giovanni Princi – che avrebbe dei precedenti per droga – risultasse effettivamente un intermediario, allora saranno trovate chiamate ed sms tra lui e gli spacciatori. Che siano state già trovate telefonate fatte da lui (o Anastasiya) ai killer, non è confermato. Ma a breve potrebbe esserci una svolta nel caso.