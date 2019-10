in foto: Silvio Berlusconi

Anche Silvio Berlusconi, impegnato nelle ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio in vista delle Regionali dell'Umbria, ha commentato l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola a Roma. Per l'ex presidente del Consiglio "il ‘modello Roma' è fallito: c’è un problema di sicurezza nella Capitale e anche altrove. La sparatoria di Roma è terribile, come drammatico è il problema della droga. Il nostro modello di sicurezza è diverso: dobbiamo tornare al Poliziotto di quartiere e all’impiego dell’Esercito per contrastare le emergenze. Dobbiamo fare in modo che lo Stato riprenda il controllo del territorio". "Quello che è accaduto ieri è stato drammatico, tragico per come è avvenuto. Un episodio in cui tre persone si sono rovinate la vita. Uno l'ha persa e altri due se la sono rovinata per sempre. Veramente qualcosa di incredibile", ha detto ancora il leader di Forza Italia.

Continua la polemica sulle frasi di Salvini contro Raggi

Intanto continuano le polemiche per le parole di ieri del leader della Lega Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della Capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine". Per Andrea Marcucci, capogruppo del Partito democratico al Senato, "la campagna elettorale non si fa sfruttando le tragedie. E' l'abc della civiltà che Salvini ignora. E' propaganda becera quella che fa Salvini sicuramente non all'altezza di uno che ha fatto il ministro dell'interno. Salvini sa bene che non è possibile chiamare in causa la sindaca Raggi. Due balordi italiani hanno sparato ed ucciso un ragazzo che tentava di reagire uno scippo. Non c'entra la prima cittadina di Roma, c'entrano caso mai le condizioni di sicurezza del Paese, che sono materia da ministri dell'interno".