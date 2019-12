Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto la richiesta del legale di Anastasiya Kylemnyk di revoca della misura cautelare. La ragazza continuerà quindi ad avere l'obbligo di firma giornaliero in questura. Anche la richiesta di scarcerazione avanzata per Giovanni Princi è stata respinta: l'amico di Luca Sacchi rimane quindi in carcere.