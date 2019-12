in foto: Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi

Secondo l'avvocato Giuseppe Cincioni, legale di Anastasiya Kilemnik, una parte della ricostruzione degli inquirenti in merito alla dinamica dell'omicidio di Luca Sacchi sarebbe erronea. Per questo ha chiesto al tribunale del Riesame di annullare la misura cautelare, nel caso specifico l'obbligo di firma, disposta dal gip per la sua assistita. "C'è una parte della ricostruzione che riguarda la dinamica dei fatti che è erronea. Aspettiamo con fiducia la decisione del Tribunale della libertà", ha detto l'avvocato. La stessa richiesta è stata presentata da Massimo Pineschi, difensore di Giovanni Princi, amico di Sacchi e Anastasiya e presunto protagonista dello scambio soldi-droga con Paolo Pirino e Valerio Del Grosso. "Gli indizi non sono chiari, precisi e concordanti. La misura non è adeguata alla situazione. Il mio assistito è incensurato, non ha precedenti. Questo processo è ancora tutto da fare, non c'è ancora nulla di consolidato sotto l'aspetto probatorio. Il mio assistito è provato, è un ragazzo giovane che è in carcere. Non sta bene. In più è molto dispiaciuto per la morte di un amico. Questa è una vicenda che lo ha fortemente segnato sotto il profilo umano", ha dichiarato il legale. Questa mattina, invece, l'avvocato di Valerio Del Grosso aveva ribadito di non intendere chiedere la revoca dell'arresto in carcere per il suo assistito, che peraltro ancora non ha reso la sua versione dei fatti.

Secondo il gip versione di Anastasiya "lacunosa e inverosimile"

La versione di Anastasiya è stata giudicata dal gip Costantino De Robbio "lacunosa, inverosimile e in più punti scarsamente plausibile". Con queste parole ha motivato il respingimento della richiesta di revoca dell'obbligo di firma da parte dei difensori della ragazza al termine dell'interrogatorio di garanzia. Per De Robbio le dichiarazione di Anastasia "appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario" e arrivano da un soggetto "interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità". In pratica la fidanzata di Sacchi ha raccontato di non essere a conoscenza dello scambio soldi-droga, 15 chili di droga in cambio di settantamila euro, messo in piedi da Princi. Come noto quello scambio fu trasformato da Del Grosso in un tentativo di rapina finito malissimo probabilmente a causa del tentativo di reazione da parte di Sacchi.