I funerali di Luca Sacchi saranno celebrati in forma privata. Questa la decisione dei genitori del 24enne ucciso da un colpo di pistola sparato alla testa la sera dello scorso 23 ottobre nel quartiere Appio Latino di Roma. "La famiglia Sacchi, appresa la divulgazione della notizia relativa ai funerali del figlio, chiede di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell'addio a Luca, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta". A renderlo noto tramite le agenzie stampa i legali dei genitori del giovane personal trainer, Paolo Salice e Armida Decina.

L'ultimo saluto a Luca Sacchi

La data delle esequie di Luca Sacchi è stata resa nota ieri, dopo che la salma ha ricevuto il nulla osta dalla procura per la sepoltura, terminati gli accertamenti necessari. La cerimonia è in programma alle ore 14 all'Appio, zona nella quale il ragazzo viveva insieme alla sua famiglia e dove è stato ucciso. Una Messa e un trasporto al cimitero durante i quali la bara di Luca sarà circondata dall'affetto dei suoi cari che si stringeranno in chiesa per dargli l'ultimo saluto.

Il punto sulle indagini dell'omicidio di Luca Sacchi

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti e del Commissariato San Basilio hanno fatto un blitz nel quartiere di Tor Bella Monaca, a caccia dell'arma del delitto, la pistola con la quale Valerio del Grosso avrebbe esploso il proiettile che ha colpito mortalmente il 24enne. I carabinieri del Nucleo Investigativo dei carabinieri in via dei Selci hanno consegnato la documentazione in Procura, insieme ai tabulati telefonici di cinque telefonini. Contatti e spostamenti che potrebbero aiutare gli inquirenti a far luce su aspetti dell'omicidio ancora poco chiari. Nei prossimi giorni saranno ascoltati vari testimoni, tra i quali la fidanzata Anastasiya.