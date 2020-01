Sono sei i giovani che saranno sottoposti a giudizio immediato nel processo per la morte del 24enne Luca Sacchi, rimasto ucciso con un colpo di pistola durante uno scambio di droga finito male. Tra loro anche Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del ragazzo, e Giovanni Princi l'amico d'infanzia di Luca considerato dagli inquirenti come il finanziatore dell'acquisto di 15 chili di marijuana. Alla sbarra anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di aver compiuto materialmente l'omicidio nel tentativo di rubare ad Anastasiya lo zaino dove sarebbero stati gli 80.000 euro per l'acquisto dell'erba. A giudizio anche Marcello De Propris, il pusher di San Basilio accusato di aver fornito la pistola a Del Grosso, e il padre di quest'ultimo il pregiudicato Armando De Propris.

L'omicidio di Luca Sacchi e le indagini

È la sera del 23 ottobre 2019 quando Luca Sacchi viene colpito da un colpo di pistola calibro 38 all'esterno del pub John Cabot a Colli Aniene. All'inizio l'omicidio del ragazzo sembra una rapina finita male: Anastasiya racconta che Luca aveva reagito al tentativo di due sconosciuti di portargli via lo zainetto. Ma dal momento dell'arresto dei due killer, Valero Del Grosso e Paolo Pirino, giovani residenti a Casal Monastero che avevano tentato inutilmente di nascondersi.