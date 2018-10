in foto: Il canale dov’è stato trovato il corpo senza vita di Maria Tanina Momilia

Nuovo sopralluogo nella palestra di via Federigo Marinengo a Fiumicino, che gli investigatori hanno individuato possa essere il luogo dove si è consumato l'omicidio di Maria Tanina Momilia. Questa mattina gli uomini del Reparto Investigativo Speciale e i carabinieri di Ostia che indagano sulla morte della donna sono di nuovo sul posto. Secondo le informazioni apprese, la Procura di Civitavecchia ha disposto un sopralluogo di rito per procedere ad attività di repertamento e ad accertamenti irripetibili. Stanno cercando altre tracce che possano aiutare a ricostruire nei dettagli cosa successe veramente a Tanina, poco prima di morire. Le indagini sulla palestra, abitualmente frequentata dalla vittima, sono iniziate prima della confessione del personal trainer, Andrea De Filippis, e non si sono mai fermate. L'attività dei militari prosegue a ritmo serrato, senza tralasciare nessun dettaglio. Si cercano elementi per provare le dichiarazioni di De Filippis che ha raccontato ai carabinieri di averla uccisa fracassandole il cranio con un manubrio e soffocandola. Al momento nessuna pista è esclusa. Forse l'uomo non avrebbe agito da solo, ma con l'aiuto di un complice, ma su questo aspetto gli investigatori al momento non si esprimono. Intanto De Filippis resta in misura cautelativa nella casa circondariale di Civitavecchia.

Funerali di Tanina Momilia

I funerali di Maria Tanina Momilia si svolgeranno oggi, venerdì 19 ottobre, alle ore 15 nella chiesa Santa Paola Frassinetti, in via Giuseppe Frassinetti a Fiumicino. Amici e conoscenti potranno stringersi intorno alla famiglia, tuttavia la salma, secondo quanto si apprende, non sarà esposta per volere dei familiari e non sarà allestita nessuna camera ardente.