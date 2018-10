Omicidio Desirée: si cerca un italiano. “Poteva salvarsi, impedirono i soccorsi”

Indagini a tutto campo per la morte di Desirée Mariottini, la sedicenne romana assassinata in un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Quattro extracomunitari fermati, si cercano altre tre persone tra cui un italiano che avrebbe fornito al gruppo le pasticche. E intanto si scopre che la giovane avrebbe potuto salvarsi, ma il branco impedì i soccorsi. “Meglio lei morta che noi in galera”.