Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Elisa Ciotti, la 35enne uccisa con un colpo di martello dal marito Fabio Trabacchin a Cisterna di Latina, il 10 giugno scorso. Come riporta Latina Oggi, chi indaga sul caso ha deciso di interdire il tratto di via Pontina lungo il quale l'autotrasportatore 35enne, dopo aver compiuto l'omicidio davanti alla figlia, si sarebbe sbarazzato dell'arma del delitto. Si tratta della zona compresa tra il chilometro 18 e il 19.300 in direzione. Via Pontina in carreggiata esterna resterà chiusa al transito dei veicoli tra le ore 10 e le 13.30 del prossimo mercoledì 26 giugno. La circolazione sarà deviata sulla corsia di sorpasso. I carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia e del Comando Stazione di Cisterna saranno impegnati a passare al vaglio le campagne circostanti, alla ricerca del martello gettato da Trabacchin, durante il suo vagare in stato di choc, prima di tornare a casa ed essere arrestato dalle forze dell'ordine. Nel frattempo i carabinieri hanno già sequestrato i martelli e alcuni attrezzi da lavoro presenti all'interno dell'abitazione in cui la famiglia viveva, per svolgere alcuni accertamenti e capire se tra quelli presenti ci sia anche l'arma che ha ucciso la donna.

Omicidio Cisterna di Latina, Elisa Ciotti uccisa a martellate dal marito

I tragici fatti che hanno scosso la comunità di Cisterna di Latina si sono consumati all'interno di una villetta nel quartiere San Valentino. Secondo quanto appreso la coppia si stava separando e marito e moglie discutevano spesso sull'affidamento della loro figlia di 10 anni. Era mattina presto quando Fabio Trabacchin, a seguito di una lite violenta, ha ferito a morte Elisa, sferrandole un colpo di martello alla nuca, che l'ha uccisa, poi intorno alle 7 è uscito di casa. A dare l'allarme chiamando un parente è stata proprio la piccola che ha detto che la mamma non si sentiva bene. Subito sono scattati i soccorsi, ma per la donna, ormai deceduta, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il medico legale Vincenza Liviero ha svolto l'autopsia sulla salma di Elisa Ciotti, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria ha svolto l'autopsia sulla salma di Elisa Ciotti. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno portato al decesso.