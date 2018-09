in foto: il vecchio faro di Fiumicino

Forse un furto finito male, oppure un regolamento di conti. Si attendono ancora i risultati degli esami medici, ma le profonde ferite trovate sulla testa di Romano Bedini, 78 anni, non sembrano lasciare spazio a dubbi: si tratta di un omicidio. Il corpo è stato trovato ieri all'interno di un appartamento nella zona del Passo della Sentinella, vicino al vecchio faro di Fiumicino. Il cadavere era in terra, la casa messa completamente a soqquadro da qualcuno. Spariti sia i soldi della pensione, che l'anziano aveva ritirato solo qualche giorno fa, sia la sua automobile, che di solito parcheggiava davanti il palazzo. A trovarlo sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché non avevano più sue notizie da giorni. Avvertita subito la polizia, ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio e soprattutto stanno attendendo i risultati degli esami clinici per capire a quando risale la morte dell'anziano. L'autopsia in questo senso sarà decisiva, ma le profonde ferite sulla testa, provocate probabilmente da una mazza o un bastone sono ben visibili a occhio nudo. Improbabile, quasi impossibile, l'ipotesi che esse siano state causate da una caduta in seguito a un malore improvviso.

L'uomo, stando a quanto si apprende, aveva precedenti penali. Molto malato da tempo, racconta un amico a RomaToday, negli ultimi anni faceva di professione il muratore e viveva da solo nel suo appartamento. Il primo passo per il poliziotti che si stanno occupando del caso sarà ritrovare l'automobile della vittima, che potrebbe essere stata utilizzata dai killer per scappare. Targa e modello, una Opel Corsa, sono stati diffusi a tutte le pattuglie.