Un'anziana è stata uccisa in casa a Tolfa, in provincia di Roma. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre, in una zona collinare che dista circa settanta chilometri dalla Capitale. Secondo le informazioni apprese la vittima è una donna del posto, Diva Compagnucci, 91 anni, ex insegnante, trovata morta all'interno della sua abitazione in Corso Italia, al centro del paese. A dare l'allarme un familiare, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Il corpo presentava evidenti segni di violenza.

I carabinieri indagano per omicidio

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche e della Compagnia di Civitavecchia, che indagano per omicidio. I carabinieri stanno ascoltando alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto e sono sulle tracce di uno o più responsabili. Dalle primissime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a mani nude. Al momento gli investigatori mantengono massimo riserbo. Appresa la notizia, la comunità è sotto choc.

Fermato un uomo

I carabinieri hanno fermato un uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità e lo stanno sottoponendo ad interrogatorio in caserma. Nel frattempo si cerca un complice. Forse la donna è rimasta vittima di una rapina in casa, dopo che gli aggressori, presumibilmente in cerca di soldi e gioielli, avendo fatto irruzione all'interno dell'abitazione, non l'hanno trovata vuota.