Oggi l'ultimo addio a Paola Vinciguerra, la nota psicologa e psicoterapeuta venuta a mancare nel pomeriggio di giovedì 21 novembre. La notizia è stata diffusa solo ieri dai familiari, che hanno reso noto l'appuntamento dei funerali che si terranno alle ore 11 di oggi – sabato 23 novembre – nella chiesa di San Giacchino in via Pompeo Magno 25 nel quartiere Prati. La camera ardente è stata allestita presso la clinica Quisisana, dove in tantissimi sono già andati a salutare la dottoressa.

Paola Vinciguerra: professionista e divulgatrice anche in tv

La sessantottenne era presidentessa dell'Associazione europea Disturbi da Attacchi di Panico (Eurodap). Nella sua lunga carriera si era occupata in particolare di disturbi e patologie quali depressione ed ansia, ma anche di fenomeni come la ludopatia o il cyber bullismo. Divulgatrice instancabile era nota per i suoi interventi in televisione – in particolare come ospite nel programma "La vita in diretta" – e alla radio, ma aveva anche scritto numerosi volumi rivolti a specialisti e al grande pubblico. Lascia un marito e una figlia.

Il saluto di Marco Liorni

Tra i tanti ricordi quello del conduttore televisivo Marco Liorni, che su Instagram ha scritto: "Ciao Paola quanti ancora avevano bisogno di te, ti ho voluto bene".