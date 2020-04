in foto: Coronavirus Roma

I nuovi casi positivi di coronavirus nel Lazio sono oggi, venerdì 17 aprile, 144. L'aumento rispetto a ieri è del 2,6 per cento, stabile rispetto ai giorni scorsi, ma sono in calo i ricoveri in ospedale. A preoccupare sono ancora le case di riposo per anziani e sul tutto il territorio ne sono già state ispezionate 365. Oggi è stato istituito un cordone sanitario intorno alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia e alla Rsa Villa Nina, che si trova sulla Nettunense all'interno del territorio di Marino (Asl Roma 6). "Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 58 unità nelle ultime 24h per un totale di 978, mentre i decessi sono stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85 mila", ha spiegato l'assessore D'Amato al termine della consueta riunione con i direttori delle asl regionali e dei direttori dei principali ospedali.

Istituito cordone sanitario a Villa Nina e alla Rsa Bellosguardo

Per quanto riguarda la Asl Roma 2 si segnalano 28 nuovi casi positivi, di cui la maggior parte fanno riferimento a comunità religiose del territorio. I tamponi eseguiti a Rebibbia e al Selam Palace, invece, sono risultati tutti negativi. La Asl Roma 4, quella di Civitavecchia, segnala 38 nuovi casi positivi, di cui 34 arrivano dalla Rsa Bellosguardo. Nella Asl Roma 6, quella dei Castelli Romani, continua il cordone sanitario presso la Rsa San Raffaele di Rocca di Papa. Monitorata anche la Rsa Villa delle Querce di Nemi. Buone notizie arrivano dalle altre province della regione, dove oggi si registrano in totale 22 casi: 9 in provincia di Latina, 12 a Frosinone, 1 a Viterbo e nessuno a Rieti (dove non si registrano casi positivi da 72 ore).