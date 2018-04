Emirates, la più grande compagnia aerea del mondo, assume personale a Roma. Per sabato 21 aprile l'azienda ha organizzato un open day presso l’hotel Golden Tulip Rome Airport, Via della Scafa, a Fiumicino. Stando a quanto si legge sul comunicato stampa, Emirates "sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. I candidati che cercano un’ottima opportunità di carriera possono presentarsi direttamente sul posto con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una foto recente. Per partecipare all’evento non è necessario registrarsi prima online. Maggiori informazioni riguardo i requisiti del processo di selezione sono disponibili a questo indirizzo.

La giornata di reclutamento durerà dalle 9:00 alle 16:00. I candidati selezionati saranno informati circa gli orari degli ulteriori assessment e colloqui. Emirates ha una flotta che conta 269 aerei e offre ai candidati "un’opportunità di carriera eccezionale, un training approfondito, oltre che uno scambio culturale senza pari, offrendo la possibilità di lavorare in un team internazionale con un personale di volo di più di 135 nazionalità, di cui oltre 500 italiani. Al personale di bordo vengono offerte condizioni lavorative che includono una serie di benefit quali un reddito esentasse, alloggi condivisi gratuiti di alto livello a Dubai, spostamenti gratis da e per il luogo di lavoro, copertura medica e dentistica, così come sconti eccezionali per lo shopping e le attività di svago a Dubai".