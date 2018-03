Circa duecento per centocinquanta posti. In tanti si sono presentati questa mattina al McDonald's di piazza di Spagna per i colloqui di assunzione per 150 nuovi lavoratori da inserire nei 51 ristoranti della catena di fast food a Roma e provincia. Stando quanto si apprende all'azienda sono arrivati circa 2.300 curriculum per le posizioni richieste (personale per le ordinazioni in sala e personale di cucina). Una prima selezione è stata fatta proprio in base ai curriculum e poi le 260 persone scelte sono state convocate per il colloquio che si terrà questa mattina presso il ristorante di piazza di Spagna.

I numeri di McDonald's a Roma e in Italia

McDonald's comunica che sono 51 i ristoranti di Roma e provincia, 17 McDrive e 28 McCaffè, dove lavorano circa duemila dipendenti. Nel Lazio ci sono 83 ristoranti n totale, 40 McDrive 46 Mc caffè per un totale di 3000 dipendenti. Nei 560 ristoranti in tutta Italia invece lavorano 20.000 persone. Le donne rappresentano il 60 per cento dei dipendenti e le direttrici rappresentano il 50 per cento. L'età media degli addetti alle ordinazioni e al reparto cucina è di 30 anni e l' 81 per cento dei dipendenti ha un età inferiore ai 35 anni. I lavoratori studenti sono al 32%. Il 94% di dipendenti McDonald è assunto con una forma contrattuale stabile.