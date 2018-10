McDonald's aprirà un nuovo ristorante a Bracciano, Roma, ed è alla ricerca di 35 persone da inserire come personale per il nuovo locale. Le posizioni aperte sono quelle di addetto Ristorazione Veloce, Hostess e Steward.

Questo l'avviso pubblicato sul sito della catena di fast food:

Con l’avvicinarsi di ogni nuova apertura, il McItalia Job Tour fa tappa nelle città sede dei nuovi ristoranti e dà la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per diventare CREW, ovvero parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante, e di avere l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e dalla forte identità di gruppo.

Per la nuova apertura prevista in provincia di Roma, McDonald’s selezionerà 35 persone dinamiche per le posizioni di Addetto Ristorazione Veloce, Hostess e Steward, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente. Se vuoi partecipare alle preselezioni ti invitiamo ad effettuare una registrazione online, cliccando sul pulsante “Candidati”.

Successivamente, rispondendo ad alcune domande circa la propria disponibilità e le mansioni di interesse, i candidati idonei saranno sottoposti ad un test comportamentale in base al quale saranno individuati coloro che parteciperanno ai colloqui durante la Tappa di Bracciano (RM).