in foto: Bus Cotral – foto Cotral

Cotral sta cercando 100 nuovi autisti da assumere. Il bando è stato pubblicato il 16 giugno e resterà aperto per 30 giorni (fino alle 23.59 del 16 luglio). I nuovi assunti entreranno in servizio già a settembre e con loro, già dai mesi estivi, saranno sulle strade del lazio anche altri 200 nuovi autobus. "Cotral in questi mesi ha lavorato duramente per reggere l'impatto della difficile situazione generata dall'emergenza Covid-19 e ha deciso di continuare ad investire sui mezzi e sulla qualità del servizio. Oggi, come mai nel passato, la nostra sfida è dimostrare che si può erogare il servizio di trasporto pubblico in sicurezza. L'obiettivo è mantenere la nostra clientela e servirla al meglio", ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Ferraro.

Autisti Atac, chi può candidarsi

I candidati devono avere questi requisiti obbligatori (sul sito di Cotral il form per presentare la candidatura):

possesso di patente di guida D o DE;

possesso del Certificato di Qualificazione del Conducente;non aver compiuto il 45esimo anno di età;

aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore di II grado;

godere dei diritti civili e politici;essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato membro della Comunità Europea;

non essere stato licenziato o retrocesso da un’altra azienda di trasporto pubblico, licenziato da una Pubblica Amministrazione o da Azienda Partecipata;

non aver riportato condanne penali o avere procedimenti in corso;

Altri requisiti sono invece non vincolanti, ma premianti: laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento;residenza nella Regione Lazio da più di un anno;avere meno di 35 anni;conoscenza certificata della lingua inglese;possesso di una Carta del Conducente valida;stato di disoccupazione o inoccupazione.