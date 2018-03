Esselunga cerca cassieri e ausiliari alle vendite a Roma. I colloqui si svolgeranno dal 21 al 25 maggio, ma per mandare il curriculum c'è tempo solo fino al 22 aprile 2018. Nella Capitale, per il momento, è presente solo un supermercato della catena, che ha aperto un anno fa sulla via Prenestina.

Il Job Day, si legge sul sito di Esselunga, "è un’iniziativa che organizziamo sul territorio, finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i nostri Supermarket e Superstore. Si tratta di un evento a numero chiuso a cui si accede solo tramite invito a seguito della registrazione effettuata compilando il form. Tra tutti coloro che si iscriveranno, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni della data, dell’orario e del luogo dell’evento. Partecipando al Job Day, i candidati convocati hanno la possibilità di conoscere la nostra organizzazione, scoprire i percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il nostro team di Selezione: l’iniziativa prevede, infatti, una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori. Ogni anno organizziamo molti Job Day nelle principali città italiane. Se ritieni di aver un ottimo orientamento al cliente, buone capacità organizzative, spirito di iniziativa e cerchi un lavoro dinamico e con concrete possibilità di crescita, iscriviti subito al prossimo Job Day".

Qui il link per inviare il curriculum.