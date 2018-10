Liceo Virgilio occupato. Gli studenti hanno fatto un blitz all'interno dell'istituto scolastico in serata. E' successo intorno alle 20 di oggi, domenica 28 ottobre. Lo storico edificio di via Giulia, nel centro della Capitale, è preso sotto scacco da giovanissimi che, pare siano intenzionati a trascorrere la notte barricati all'interno della struttura. Ma non è l'unico caso: poche ora fa gli studenti hanno occupato anche il liceo Mamiani. Ad annunciarle la ‘mossa sovversiva', è stato lo stesso Collettivo Autorganizzato della scuola.

Poi, una volta entrati all'interno, alcuni studenti hanno esposto il lo striscione, fuori dalla finestra: "Virgilio Occupato". Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno svolto alcuni controlli all'ingresso, poi sono andate via.