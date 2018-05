Hanno occupato una casa popolare di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, appartenuta a un uomo morto cinque anni fa, e l'hanno trasformata in una vera e proprio base di spaccio, sul modello di quelle della camorra a Scampia: per questo tre uomini di 49, 43 e 22 anni sono finiti in manette con le accuse di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. I tre sono stati colti in flagranza di reato, durante un servizio di osservazione dei carabinieri, mentre cedevano due dosi di eroina ad un acquirente tramite una feritoia ricavata in un cancello, installato per impedire l'accesso alle scale e all'appartamento.

A quel punto è scattato il blitz dei militari dell'Arma: prima che i carabinieri facessero irruzione nell'appartamento, i tre spacciatori hanno cercato di occultare 62 dosi di cocaina dallo scarico fognario dell'edificio, poi recuperate dai militari. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto 15 dosi di eroina: l'intero appartamento è stato sottoposto a sequestro mentre i tre arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio con rito direttissimo.