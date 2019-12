in foto: Immagine di repertorio

Un drammatico ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri – giovedì 19 dicembre – in via Brodolino, proprio sotto il viadotto dei Presidenti a Fidene, periferia Nord-Est della capitale. Qui una volante di polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione ritrovandosi di fronte una scena atroce: il corpo di un uomo, già senza vita, completamente avvolto dalle fiamme. Da quanto si apprende l'uomo, un senza fissa dimora di cui ancora non è nota l'identità, è morto carbonizzato con tutta probabilità mentre dormiva nel suo giaciglio di fortuna.

Incendio nell'accampamento dei senza tetto

Nella zona, sotto il viadotto che collega Talenti a Fidene, gli accampamenti di fortuna di chi non ha una casa sono una costante da diversi anni: ricoveri di fortuna e piccole baracche ciclicamente spuntano sotto la volta stradale. Da quanto riportato dal quotidiano il Messaggero nei pressi del materasso su cui si trovava l'uomo ucciso dal rogo, si trovavano anche altri due giacigli, i cui occupanti però non si sono resi reperibili.

Non è escluso di tratti di omicidio

Sul posto il personale della scientifica che ha raccolto possibili elementi di prova per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dall'incidente all'omicidio. La zona, abbastanza isolata e priva di telecamere di sicurezza, rende difficile trovare testimoni di quanto accaduto e anche rintracciare i senza fissa dimora che dividevano con la vittima il riparo di fortuna potrebbe essere tutt'altro che semplice per gli inquirenti.