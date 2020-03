in foto: Foto dalla pagina Facebook "Reporter Montesacro"

Sono centinaia le utenze e migliaia i cittadini che si trovano senza acqua corrente in casa nella zona di Nuovo Salario, a causa della rottura di una conduttura idrica avvenuta su via Monte Cervialto, all'altezza del supermercato Conad di largo Renato Angiolillo. La rottura è avvenuta all'interno di un'area di cantiere: lo scavo, come mostrano le foto, è pieno d'acqua e si è trasformato in una vera e propria piscina. Sul posto sono arrivati gli operai e i tecnici specializzati di Acea che sono a lavoro per aggiustare il guasto, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno deviato parzialmente il traffico.

Tecnici Acea a lavoro, sul posto un'autobotte

Da quanto si apprende ci vorranno ancora diverse ore perché la situazione torni alla normalità. Sul posto è giunta una autobotte di Acea – come di consueto in questi casi – a disposizione dei cittadini che si trovino in difficoltà e che abbiano bisogno di riempire contenitori e bottiglie d'acque per ogni utilizzo. Già in molti si sono recati a fare rifornimento per affrontare la giornata con i rubinetti a secco.