in foto: Foto dalla pagina Facebook "Montesacro Reporter"

Una donna è precipitata nel vuoto dalla finestra della sua abitazione nella mattinata di oggi – giovedì 6 giugno – su via Monte Cervialto all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Fortis nel quartiere di Nuovo Salario. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario, come emergerebbe dalle testimonianze di diverse persone che hanno assistito ai fatti. Inutile l'intervento del personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo senza vita della donna – una dottoressa di circa sessant'anni – al momento è coperto da un telo e l'area transennata. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e i vigli del fuoco, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno.

Aperta un'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti

La tragedia si è consumata davanti agli occhi di decine di persone che oggi, come ogni giovedì, affollano il mercato che si tiene su piazza Vimercati dall'altra parte della strada. Al momento non è nota l'identità della donna, né le ragioni che l'avrebbero spinta a compiere il gesto estremo. Come da prassi sarà aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed eseguire l'autopsia sulla salma, così da accertare la causa della morte.