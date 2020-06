Due ragazzi di 18 anni sono stati rapinati e picchiati da una baby gang composta da otto giovanissimi, tutti minorenni. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica nel parco di Cristo a via Suvereto, nel quartiere di Nuovo Salario a Roma. I due giovani stavano facendo una passeggiata quando sono stati avvicinati dal gruppetto di ragazzini. "Hai una sigaretta?", la prima domanda. Subito dopo, hanno iniziato a inveire contro di loro con calci e pugni: il loro obiettivo non era avere una sigaretta, ma prendere le loro cose. Cellulare, portafoglio e soldi, e scappare. E così hanno fatto: con la forza del branco sono riusciti a imporsi su di loro e a portargli via tutto, tra cui 60 euro in contanti.

L'arrivo della polizia al parco

Lasciati doloranti in mezzo al parco, i due 18enni sono poi riusciti a chiamare il 112, che ha mandato una pattuglia della polizia a verificare cosa fosse accaduto. Della gang di minorenni ormai, non c'era nessuna traccia. Si erano dileguati facendo perdere le loro tracce tra le vie di Nuovo Salario, gli agenti non sono riusciti a trovarli. I due 18enni aggrediti invece, sono stati accompagnati in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini di Roma.

Le ultime aggressioni nella zona

Questa non è l'unica aggressione che si è verificata nelle ultime settimane in quel quadrante di Roma. Poco lontano, nel quartiere Talenti, si sono verificati diversi pestaggi e rapine sempre a opera di giovanissimi. Alcuni in tarda serata, altri nel pomeriggio. Non è chiaro se siano le stesse persone, o se all'interno della stessa zona operino bande diverse che prendono di mira giovanissimi come loro per derubarli soprattutto di contanti e cellulari.