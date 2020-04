Un nuovo focolaio di contagio di coronavirus, ancora una volta in una casa di riposo. Quello delle Rsa e delle dimore per anziani si conferma uno dei fronti più difficili per arginare il contagio del virus. A Fiano Romano, popoloso comune a Nord di Roma, un uomo e deceduto e quattordici ospiti sono risultati positivi in una struttura per anziani. Lo ha reso noto il sindaco Ottorino Ferilli.

Fiano Romano: focolaio di coronavirus in una casa di riposo

"Presso la casa di riposo ‘Villa Rosa Fiorita' sono stati accertati, fino ad ora, 14 casi positivi tra gli ospiti. Le condizioni generali di queste persone sono buone. Si è registrato purtroppo un decesso: un uomo di 87 anni. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e accudito possano arrivare le miei piu' sentite condoglianze a nome, anche, di tutta l'intera comunità", ha dichiarato il primo cittadino di Fiano.

Il sindaco di Fiano Romano: "Azioni più incisive per anziani"

Ferilli ha chiesto anche interventi più incisivi da parte delle autorità per tutelare gli anziani: "Le Case di Riposo, le Rsa, possono essere focolai. Gli anziani fanno parte della fascia più a rischio; le strutture che li ospitano sono da mettere in sicurezza con interventi ad ampio raggio, più incisivi". Per questo il sindaco ha chiesto "agli organi di competenza di provvedere preventivamente ad eseguire i tamponi ad operatori e personale di tutte le strutture presenti sul nostro territorio, e non solo agli ospiti". Presso la casa di cura colpita dal coronavirus tutti gli ospiti e il personale è stato sottoposto a tampone per individuare eventuali nuovi casi di contagio