Nuovo cluster all’IRCCS San Raffaele Pisana: tre persone sono risultate positive al coronavirus e sono state trasferite dalla struttura. Contemporaneamente è stata avviata l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti dai pazienti e controllare le loro condizioni di salute, al fine di evitare una ulteriore diffusione del virus, soprattutto ora che i contagi sono diminuiti sensibilmente. Nella giornata di oggi sono undici i nuovi casi di Covid-19, tre le persone decedute a causa di complicazioni generate dal virus. In totale, le persone che lo hanno sconfitto sono 4.260. Intanto prosegue questa Fase 2 dell'emergenza coronavirus, con l'apertura delle frontiere tra le varie regioni e i controlli alle stazioni per verificare che le persone non abbiano la febbre.

Nel Lazio mortalità 5 volte inferiore a media nazionale

Secondo il rapporto redatto dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità dal titolo ‘Impatto dell’epidemia COVID sulla mortalità totale della popolazione residente', nel Lazio ‘si è registrato nel primo quadrimestre 2020 un tasso di mortalità COVID standardizzato per 100 mila abitanti 5 volte inferiore alla media nazionale, 15 volte in meno della Lombardia, 8 volte in meno dell’Emilia-Romagna e 3 volte in meno rispetto al Veneto e in generale due volte in meno rispetto alle regioni del Centro Italia'. "Questo risultato non è ascrivibile alla sorte, bensì al modello organizzativo di contrasto al COVID messo in atto a Roma e nel Lazio dove va mantenuta alta l’attenzione", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.