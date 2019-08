È finita nuovamente nei guai Lady Shopping, la donna di 31 anni di nazionalità cilena, specializzata in furti in boutique di lusso. Dopo essere stata arrestata circa un mese fa per il furto di una borsa dal valore di 29.000 euro firmata da Gucci, ci è cascata ancora: nel pomeriggio di ieri è stata arrestata, sempre dai carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, per aver tentato il colpo grosso nella boutique di Luois Vuitton in via del Tritone. Quando i militari, in servizio in abiti civili nelle vie del tridente dello shopping l'hanno riconosciuta, hanno deciso di seguirla per appurare che non fosse impegnata in qualche attività predatoria: quando l'hanno vista entrare nel negozio della maison di moda e poi uscire dopo alcune decine di minuti con tre grosse buste, hanno deciso di fermarla per verificare la regolarità degli acquisti.

Acquisti con carte di credito rubate a una turista americana

È così emerso che la merce, dal valore di circa 8.000 euro, era stato acquista con due carte di credito rubate e intestate a una turista statunitense borseggiata poco prima mentre mangiava in un ristorante e ancora attive. Con la 31enne sono stati arrestati tre complici, anche loro tutti di nazionalità cilena e anche loro con precedenti specifici. Si tratta di due donne di 33 e 65 anni e di ragazzo di 21 anni. "La merce è stata interamente recuperata dai Carabinieri che l’hanno restituita ai responsabili dei negozi e le carte di credito sono state sequestrate. – si legge in una nota dei carabinieri – I 4 arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito continuato in concorso".