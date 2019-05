in foto: Uno dei nuovi nati al Bioparco di Roma

Due gemelli di tamarino edipo, tra le scimmie più piccole al mondo, due lemuri, che vivono solo in Madagascar (per intenderci nel cartone animato ‘Madagascar' il principe Julien è un lemure) e una femmina di tapiro sudamericano. Sono i nuovi nati al Bioparco di Roma. "Le nascite sono avvenute nell’ambito dei programmi di conservazione dell’EAZA, l’Associazione europea zoo e acquari e sono quindi finalizzate soprattutto a conservare nuclei di specie rare, la cui esistenza negli ambienti naturali è sempre più difficile”, ha spiegato il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti. Per festeggiare i nuovi cuccioli è stata organizzata una giornata speciale il prossimo 2 giugno.

La piccola femmina di tapiro sudamericano pesa circa venti chili e ha un bellissimo mantello a strisce bianche e marroni, che perderà però tra qualche mese. Sulla pagina Facebook del Bioparco si può votare il nome della cucciola: Tippy o Olivia.

I due gemellini di tamarino edipo sono rappresentanti di una specie ad altissimo rischio di estinzione, soprattutto a causa della deforestazione. Al Bioparco ce ne sono dodici. Quando nasce un cucciolo una femmina si occupa da sola dei nuovi nati per le prime due settimane e poi affida al compito al maschio. Dopo circa sette mesi i cuccioli sono indipendenti.

I lemuri catta, specie che vive solo in Madagascar, sono proscimmie con la coda ad anelli bianchi e neri e animali altamente sociali, noti per i loro salti e le loro evoluzioni acrobatiche.