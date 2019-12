in foto: Immagine di repertorio

Nuovi autobus per il servizio pubblico capitolino: li ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi (Movimento Cinque Stelle), che ha spiegato che arriveranno 97 nuovi mezzi, a fronte di un investimento da trenta milioni di euro. Autobus che serviranno, in particolare, a migliorare il servizio pubblico nelle periferie della Capitale. Investimento che, ha spiegato ancora la Raggi, si aggiunge a quello da altri trenta milioni dello scorso agosto, destinati sempre all'acquisto di autobus. Per un totale di 194 nuovi autobus "che si aggiungono ai 400 già messi in servizio in questi anni", ha aggiunto ancora il sindaco di Roma. Una buona notizia per i cittadini della Capitale, soprattutto visto che molto spesso i mezzi vecchi sono fonte di disagi e sono soggetti a vari tipi di problemi, come ad esempio guasti e perfino incendi: la scorsa settimana si erano registrati ben tre incendi diversi su convogli dell'Atac nel giro di 48 ore, nelle zona del Torrino, di Ponte di Nona e sul Grande Raccordo Anulare.

Così il sindaco Virginia Raggi ha dato l'annuncio sulla propria pagina Facebook: