in foto: La Presse

Nessun limite orario alle attività commerciali, artigianali e produttive di Roma con picchi di clientela in momenti specifici della giornata, a seconda dei servizi offerti, che verrebbero penalizzati da vincoli troppo rigidi di apertura e chiusura. È quanto previsto dall'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi, in vigore a partire da oggi, fino al 30 giugno. Un provvedimento reso possibile grazie al riscontro positivo emerso dal monitoraggio del rischio di contagio in città. Oggi sono 8 i nuovi casi accertati nel territorio della Capitale. Una riposta che arriva alle esigenze diverse delle varie attività.

Le attività interessate alla nuova ordinanza Raggi

L'ordinanza del Campidoglio riguarda gli esercizi commerciali la cui utenza si concentra in particolari fasce orarie, come i laboratori di prodotti alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Stesso discorso vale per parrucchieri ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza. A non essere sottoposti al provvedimento anche il commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio.

Le attività che a Roma seguiranno tre fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato:

• F1: gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7 ed entro le 8 – chiusura entro le 15) ed F1B (apertura dalle ore 7 ed entro le 8 – chiusura non prima delle ore 19).

• F2: i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10 – chiusura entro le ore 19.

• F3: esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10 e le 11 – chiusura non prima delle ore 19.