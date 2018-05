in foto: Foto Facebook

Dal ricco quartiere Prati al centralissimo Monteverde, dalla Balduina a Fleming. In queste ore moltissimi cittadini stanno segnalando una nuova emergenza rifiuti in alcune zone di Roma, soprattutto a nord e a ovest della Capitale. I cassonetti sono ovunque stracolmi e molti sacchi di immondizia sono abbandonati sui marciapiedi. A Monteverde decine di buste piene di rifiuti sono abbandonate vicino ai cassonetti di piazza Cucchi, stessa situazione a piazza Salviati, via De Lellis e via De Calvi. Segnalazioni simili arrivano anche da Prati: cassonetti stracolmi in piazza Cola di Rienzo, viale Angelico, via degli Scipioni e via Telesio.

Anche la showgirl Elena Santarelli, di ritorno a Roma da Trento, dove vive da qualche mese per curare il suo bambino, ha denunciato la situazione dei cassonetti sotto casa. "Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia", racconta Santarelli in una ‘story' pubblicata su Instagram in cui si vedono cassonetti stracolmi di rifiuti sotto casa sua al quartiere Fleming.