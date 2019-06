in foto: I mondiali di nuoto Roma 2009 al Foro Italico

Dopo i Mondiali del 2009, Roma punta agli Europei di nuoto del 2022. La candidatura della città è pronta ed è promossa dal presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, dalla sindaca Virginia Raggi e dal sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. "Abbiamo bisogno dell'aiuto della sindaca, della Regione e del governo, per far sì che si concretizzi entro il mese di luglio. Siamo già in uno stato avanzato di candidatura", ha annunciato Barelli nel corso della conferenza stampa di presentazione del 56esimo trofeo Settecolli di Roma.

I Mondiali del 2009 furono allestiti interamente al Foro Italico, nonostante proprio per ospitare l'evento fossero state progettate la ‘Vela' di Calatrava a Tor Vergata e altre piscine all'interno del territorio della Capitale. Per quanto riguarda la ‘Vela', mai completata e ad oggi allo stato di uno scheletro bianco nelle campagne di Tor Vergata, la sindaca Raggi ha ammesso: "Il recupero di quel ‘protoimpianto' è complesso. Su Tor Vergata stiamo comunque cercando di consorziarci con altri enti e istituzioni per il completamento: l'amministrazione c'è, ma i passi non sono semplici e purtroppo non saranno visibili a breve. Demolirla o completarla costerebbe centinaia di milioni di euro". Per questo, ha spiegato la sindaca, "al momento ci stiamo concentrando prioritariamente sulla ristrutturazione di tutti gli oltre 160 impianti sportivi comunali che sono già pronti".

Sulla piscina di Valco San Paolo, invece, ha detto Barelli, "in questi giorni sono state fatte delle riunioni con gli uffici del sottosegretario Giorgetti perché c'è la necessità di un ulteriore finanziamento per il lotto conclusivo. La presidenza del Consiglio è informata e interessata a risolvere il tema e l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia è in contatto con noi. Abbiamo chiesto intanto alla sindaca Raggi un incontro con il Comune per far girare la ruota e far sì che tra 12 mesi l'impianto sia aperto".