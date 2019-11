in foto: Traffico

Un vero e proprio nubifragio si sta abbattendo in questi minuti sulla città di Roma e, come di consueto, sta provocando notevoli disagi alla circolazione. Il traffico viene segnalato rallentato, anche per incidenti, in molte zone della Capitale, soprattutto sulla tangenziale Est e sul Grande Raccordo Anulare. Situazione difficile in tutto il quadrante sud est del Gra, sia in carreggiata interna che esterna. Circolazione rallentata su tutta la tangenziale Est e in generale in tutto il centro. Code e traffico bloccato in entrata sull'Autostrada A24, sulla Roma-Fiumicino e su via Cristoforo Colombo.

Luceverde Roma segnala traffico in via Flaminia nuova con code tra Viadotto Giubileo del 2000 e via di Grottarossa in direzione centro. Segnalato anche un incidente all'Alberone, zona Appia e code sull'autostrada A24 Tratto Urbano fra Raccordo Anulare e Tangenziale Est in direzione centro.