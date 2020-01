in foto: Anzio, Nettuno allagamenti – foto vigili del fuoco

Un vero e proprio nubifragio ha colpito questa mattina i comuni costieri di Anzio e Nettuno, litorale sud di Roma. Il violento temporale si è abbattuto intorno alle 8 di sabato 25 gennaio sui due paesi e ha provocato diversi danni. Diversi automobilisti, per esempio, sono rimasti bloccati all'interno dei loro veicoli a causa dell'acqua che impediva loro di uscire e per questo sono stati soccorsi dai pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e i sommozzatori. "La bomba d'acqua ha creato disagi in tutta la zona", fanno sapere i soccorritori.