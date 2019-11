Luceverde Roma segnala la chiusura per incidente della galleria della Tangenziale Est interna in direzione stadio Olimpico. Stando a quanto si apprende, sono chiusi tutti gli accessi. A causa del fortissimo nubifragio che ha colpito Roma nel pomeriggio, la circolazione è stata fortemente congestionata su tutte le principali arterie della Capitale e, come prevedibile, anche sul Grande Raccordo Anulare.

Traffico bloccato sulla tangenziale Est e sul Raccordo

Al momento, 19,30 di venerdì 15 novembre, traffico paralizzato sulla tangenziale Est da San Giovanni al tunnel (chiuso, come ricordato sopra). Code anche sul Grande Raccordo Anulare: rallentamenti e traffico a tratti bloccato in corsia interna dall'uscita Appia alla Nomentana. In corsia esterna situazione difficile dall'Appia all'uscita della via del Mare. Si segnalano chiusure a Roma sud, con la galleria della via Appia in corrispondenza dell'aeroporto di Ciampino che è stata chiusa e con un tratto di via Anagnina chiuso al traffico per un albero sulla carreggiata.

La circolazione sulle strade della Capitale dovrebbe migliorare nel corso dei prossimi minuti, ormai tutti i pendolari saranno rientrati a casa.