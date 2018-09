in foto: foto di repertorio

Un violento temporale si è abbattuto su Roma e sui Castelli Romani intorno alle 5 di questa notte. Sulla linea ferroviaria Fl4, proprio a causa del maltempo, la circolazione dei treni è sospesa dalle 6 e 30 fra Ciampino e Velletri per un guasto agli impianti di circolazione causato dal temporale. Dall'alba è in coro l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il servizio.

Trenitalia informa che fra Velletri e Ciampino sono state attivate navette sostitutive con autobus. È stata inoltre prestata assistenza ai viaggiatori nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Ciampino e Nettuno. Alle ore 9, informa Trenitalia, è stata riattivata la circolazione fra Ciampino e Pavona. Ancora sospeso il traffico fra Pavona e Velletri dove è in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Rallentato, con ritardi fino a 50 minuti, il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria AV Napoli – Roma per un problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni all’altezza di Caserta sempre a causa del maltempo. Anche in questo caso è in corso l'intervento dei tecnici di RFI.