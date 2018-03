Nubifragio in corso dalle 8 e 30 circa in diversi quartieri di Roma. Il traffico è letteralmente paralizzato (nella foto di Google Maps in rosso scuro i tratti dove la circolazione è bloccata). Traffico bloccato su via Salaria, via Appia Nuova, sul viadotto della Magliana, su via Aurelia e sul tratto urbano della A24 in direzione Roma centro. Circolazione in tilt anche sulla tangenziale di Roma e sul Grande Raccordo Anulare. Difficoltà per le buche su diverse strade della Capitale e per incidenti: sono segnalati scontri in via Appia Nuova all'imbocco del Raccordo, su via Aurelia, su via Anastasio II, sul Grande Raccordo Anulare (almeno in due punti), sulla tangenziale Est.

in foto: Foto Google Maps, schermata delle ore 10