in foto: Allagamenti a Roma sud

Nubifragi e allagamenti in tutto il quadrante sud di Roma. Dall'Eur a Marconi e alla Magliana arrivano segnalazioni di strade allagate e disagi. Sul gruppo Facebook ‘C'è vita sulla Colombo' diversi utenti hanno pubblicato foto che mostrano strade completamente invase dall'acqua e che ormai sembrano fiumi. Condizioni difficili soprattutto sulla Cristoforo Colombo.

Strade chiuse e traffico per allagamenti

Luceverde Roma segnala allagamenti in via della Magliana all'altezza di via Luigi Dasti. Segnalate code per allagamenti anche su viale del Tintoretto altezza viale Aldo Ballarin. Ancora, in Via del Trullo traffico rallentato altezza Via del Tempio di Dia sempre per allagamenti. Disagi e allagamenti anche su alcuni tratti della Cristoforo Colombo.

Segnalati nubifragi anche in alcune zone di Roma e nord e dei Castelli Romani. Problemi anche al rettorato dell'Università di Roma Tre, dove alcuni locali sarebbero allagati.